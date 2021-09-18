"الأحوال المدنية" توجه بـ"إيقاف مسابقة تطبيق لبيع الذبائح" لهذا السبب

أطلقها وروّج لمنتجاته بمناسبة اليوم الوطني وطلب من المشاركين التفاعل

وجّهت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية بإيقاف مسابقة أطلقها أحد التطبيقات الإلكترونية الذكية المتخصصة ببيع اللحوم والذبائح المحلية.

وقالت "الأحوال" ردًّا على التطبيق: "نأمل حذف الإعلان وعدم استخدام رقم السجل المدني أو صور بطاقات الهوية الوطنية في الإعلانات".

وكان التطبيق أطلق مسابقة وروّج لمنتجاته بمناسبة اليوم الوطني، وطلب من المشاركين استخدام بطاقات الهوية الوطنية للمشاركة في المسابقة.

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وقال "التطبيق": "بناءً على توجيه من الأحوال المدنية سيتم إيقاف المسابقة وسيتم السحب على 3 فائزين".

وأضاف: "ولأن فرحتكم غالية علينا، ولأن الوطن يستحق الكثير، قررنا نستبدل المسابقة وندبّل الجوائز لتكون 6 ذبائح إضافية، فقط عليك الرد على التغريدة بعبارة أو صورة تعبّر فيها عن حبك للوطن".

وكان التطبيق نشر "بروشورًا" على حسابه في "تويتر" يتضمّن مسابقة يحصل الفائز بها على ذبيحة، وذبيحة إضافية لصديقه بريال، على أن "يمنشن" المشارك بآخر رقمين من هويته الوطنية وهوية صديقه على الحساب الرسمي للتطبيق.