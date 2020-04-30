"الحربي" إلى درجة أستاذ "بروفيسور"

تلقى الدكتور سهيل بن سالم الحربي، عميد الكلية الجامعية بالجموم، مزيداً من التهاني والتبريكات بمناسبة ترقيته إلى درجة أستاذ "بروفيسور".

وعمل الدكتور الحربي سابقاً بكلية المعلمين بالطائف، وانتقل بعدها إلى جامعة أم القرى كوكيل للدراسات العليا، ومن بعدها إلى عميد بالكلية الجامعية بالجموم.

4

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441 10:45 PM

"الحربي" إلى درجة أستاذ "بروفيسور"

صحيفة سبق الإلكترونية

مكة المكرمة

1 1,337

تلقى الدكتور سهيل بن سالم الحربي، عميد الكلية الجامعية بالجموم، مزيداً من التهاني والتبريكات بمناسبة ترقيته إلى درجة أستاذ "بروفيسور".

وعمل الدكتور الحربي سابقاً بكلية المعلمين بالطائف، وانتقل بعدها إلى جامعة أم القرى كوكيل للدراسات العليا، ومن بعدها إلى عميد بالكلية الجامعية بالجموم.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020