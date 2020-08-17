بالصور في اللقاء مع مستثمري الطائف.. الخطيب "هنا محطة عالمية للورود"

تتمتع بمزايا فريدة

الْتقى أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي اليوم الاثنين مع مجموعة من المستثمرين في القطاع السياحي في الطائف.

وكشفت وزارة السياحة السعودية عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أن الوزير استعرض مع المستثمرين جملة من المبادرات التي تهدف لتحفيز السياحة وتحويل المدينة إلى وجهة سياحية عالمية.

وأوضح "الخطيب" أن الحديث والاستماع إلى المستثمرين كان واعدًا؛ موضحًا أن الطائف باعتبارها وجهة معروفة، لديها مزايا فريدة تؤهلها أن تكون محطة عالمية للورود يقصدها السياح ليتعرفوا -إضافة إلى ذلك- على تاريخها وطبيعتها الجميلة ومناخها اللطيف.

وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب

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17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441 02:08 PM

تتمتع بمزايا فريدة

بالصور في اللقاء مع مستثمري الطائف.. الخطيب "هنا محطة عالمية للورود"

خالد خليل

الرياض

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الْتقى أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي اليوم الاثنين مع مجموعة من المستثمرين في القطاع السياحي في الطائف.

وكشفت وزارة السياحة السعودية عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أن الوزير استعرض مع المستثمرين جملة من المبادرات التي تهدف لتحفيز السياحة وتحويل المدينة إلى وجهة سياحية عالمية.

وأوضح "الخطيب" أن الحديث والاستماع إلى المستثمرين كان واعدًا؛ موضحًا أن الطائف باعتبارها وجهة معروفة، لديها مزايا فريدة تؤهلها أن تكون محطة عالمية للورود يقصدها السياح ليتعرفوا -إضافة إلى ذلك- على تاريخها وطبيعتها الجميلة ومناخها اللطيف.

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