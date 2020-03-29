"تعليم الباحة" يضع مبنى "بيت الطالب" تحت تصرف الصحة لدعم جهود مكافحة كورونا

"الزهراني": أبناء المملكة قدموا للعالم نموذجًا في رسوخ الثوابت الوطنية والولاء للقيادة

تسلمت الإدارة العامة للشؤون الصحية بمنطقة الباحة مبنى بيت الطالب الذي وضعته الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، تحت تصرفها في إطار دعم الجهود الوطنية الكبيرة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والذي يجسد نهج العطاء والبذل المتجذر في المجتمع السعودي وما تقوم عليه من قيم إنسانية وحضارية استثنائية سامية بمبادرات مجتمعية فردية ومؤسسية.

وفي التفاصيل، أشار المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، إلى أن تعاون وتكاتف الجهات الحكومية والخاصة لمواجهة هذه الجائحة، أظهر تضافر الجهود الوطنية والخاصة، ورسم أبهى قيم التلاحم الأصيلة والتراحم الذي يملأ قلوب أبناء المملكة الذين قدموا للعالم نموذجًا فريدًا في رسوخ الثوابت الوطنية والولاء للقيادة وقوة الترابط التي تجمع كل من يعيش على أرضها.

وأكد "الزهراني" أن الإدارة العامة لتعليم المنطقة تسخر كل إمكاناتها البشرية والمادية لدعم الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، مبينًا أن هذه المبادرة وغيرها من المبادرات كفتح باب التطوع لمنسوبي ومنسوبات التعليم بالمنطقة لخدمة الوطن في هذه الظروف، وتجهيز وتهيئة مبنى المعسكر الكشفي تحت تصرف وزارة الصحة متى ما دعت الحاجة إلى ذلك ؛ تأتي انسجامًا مع المسؤولية المجتمعية للإدارة وحرصها المتواصل على دعم ومساندة الجهود الوطنية كافة لكل ما فيه صالح المجتمع وخدمته، وتعكس مستوى الوعي العالي والقيم والمفاهيم النبيلة التي يتسم بها المجتمع والتي جعلت من المملكة نموذجًا يُحتذى في التكاتف والتلاحم والوعي المجتمعي والوقوف بقوة إلى جانب كل الجهود الرامية إلى ضمان سلامة وأمن وصحة جميع أفراد المجتمع في الوقت الذي تواصل فيه الدولة - أيدها الله - تطبيق أعلى مستويات التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.