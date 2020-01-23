غدر الحوثي بالمدنيين يتواصل.. قصف منزل يقتل امرأة ويصيب 6 بينهم نساء وأطفال

سكن وسط مدينة مأرب طاله صاروخ في سلسلة تتوالى من جرائم المليشيا الإنقلابية

ما زالت تواصل مليشيا الحوثي الانقلابية باليمن جرائمها في استهداف المدنيين من النساء والأطفال، حيث قتلت امرأة وأصيب 6 مدنيين آخرين، مساء أمس الأربعاء؛ جراء قصف نفذته على منزل سكني وسط مدينة مأرب، شمال شرق اليمن.

وقُتلت المرأة جراء سقوط صاروخ حوثي على منزل أحد المواطنين وسط المدينة، أسفر، أيضاً، عن جرح 6 آخرين بينهم نساء وأطفال.