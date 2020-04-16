برئاسة "أمل كيال".. تحويل مستشفى العيون بجدة إلى محجر صحي

استكمالًا للإجراءات المتخذة ضد جائحة كورونا

وجه مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة، بتشكيل لجنة لتحويل مستشفى العيون بالمحافظة إلى محجر صحي؛ استكمالًا للإجراءات المتخذة حيال مواجهة جائحة كورونا.

وذلك برئاسة مديرة إدارة المستشفيات بصحة جدة الدكتورة أمل كيال، وعضوية مدير إدارة الشؤون الهندسية المهندس أحمد الزهراني، ومدير إدارة مكافحة العدوى أنور الحربي، ومدير إدارة الإمداد سليمان العلاسي، ومدير إدارة مراقبة المخزون عبدالرحمن الزهراني.