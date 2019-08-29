وسط حضور تجاوز الـ11 ألف متفرج.. العدالة يضرب ضمك برباعية

حقق الانتصار الأول في دوري المحترفين

نجح فريق العدالة الصاعد حديثاً في كتابة التاريخ بتدوين أول انتصار بتاريخه بعدما أمطر شباك ضيفه ضمك برباعية نظيفة دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، لحساب منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رفع العدالة رصيده إلى 4 نقاط في الصدارة مؤقتاً، بينما بقي فريق ضمك بدون أي نقطة بالمركز الأخير.

تمكن الغابوني ميدوين ميندام من وضع العدالة في المقدمة عند الدقيقة 13 بعد أن تابع كرة مرتدة بالخطأ من الدفاع سددها بكل ثقة داخل الشباك محرزاً الهدف الأول.

رفض اللاعب اليو سيسيه إلا أن يسجل اسمه في قائمة المسجلين إذ أضاف الهدف الثاني لفريق العدالة في الدقيقة 40 من كرة رأسية إثر عرضية رأسية وصلته من زميله يوسف فوزاعي لم يتوان في إيداعها شباك الحارس شمس الدين رحماني.

في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي احتسب الحكم الهولندي ركلة جزاء لمصلحة عبدالله عبدالوهاب تكفل تشارلز أندريا في ترجمتها بالشباك معلنة عن ثالث أهداف اللقاء.

في الشوط الثاني نجح أيمن المثلوثي في إنقاذ مرمى العدالة من هدف محقق بتصديه لتسديدة صاروخية أطلقها زكريا حدراف العنصر الأكثر خطورة بين لاعبي ضمك بالدقيقة (66).

وفي الدقيقة 84 أطلق البديل حسين أحمد رصاصة الرحمة بتسجيله رابع أهداف العدالة.