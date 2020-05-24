شاهد.. رجال مرور العاصمة المقدسة يطبقون قرار منع التجول بأول ليالي العيد

التزام من أهالي مكة وتجاوب يعكس وعي المواطنين والمقيمين

وقفت "سبق" مساء اليوم على عددٍ من النقاط الأمنية والمنتشرة في شوارع وطرق العاصمة المقدسة مع انطلاقة أول ليالي عيد الفطر المبارك.

ووثقت عدسة "سبق" وجود رجال المرور بإشراف ومتابعة ميدانية من مدير مرور العاصمة المقدسة العقيد فواز الحازمي .

وشملت جولة "سبق" نقطة الشرائع والدائري الرابع الشوقية والكعكية وطبق رجال المرور توجيهات وزارة الداخلية بمنع التجول الكلي من حيث التأكد من وجود تصريح لكل مركبة تمر عبر النقاط بنوعيه الورقي والإلكتروني والتأكد من وجهة المصرح له.

وشهدت طرق وشوارع العاصمة المقدسة التزامًا من أهالي مكة في تنفيذ قرار منع التجول الكلي باستثناء المركبات المصرح لها.