بـ"ولاعة".. حريق يصيب شخصًا باختناق ويخلي 11 آخرين بـ"نزهة الطائف"

نجحت فِرق الإطفاء في السيطرة على النيران وإخمادها بسبب عبث أطفال

تسبب حريق، اشتعل في شقة سكنية في الطائف، في إخلاء 11 شخصًا، وإصابة آخر باختناق. فيما تمكنت فِرق إطفاء الدفاع المدني من السيطرة على مجريات الحريق. وقد علمت "سبق" بأن سبب حدوث الحريق عبث أطفال بولاعة.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، العقيد ناصر بن سلطان الشريف، أن مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة تلقى مساء اليوم الأربعاء بلاغًا عن نشوب حريق بحي النزهة بمحافظة الطائف؛ وتم تحريك الفِرق اللازمة والمعدات المساندة للموقع.

وقال: بالوصول اتضح أن الحالة عبارة عن حريق شقة سكنية في عمارة مكونة من ثلاثة أدوار وملحق. واقتصر الحريق على غرفة ومطبخ. وعلى الفور تم إخلاء 11 شخصًا، ونتج منه إصابة شخص باختناق، وتلقيه العلاج اللازم في الموقع من قِبل الهلال الأحمر، وصحته جيدة -ولله الحمد-.