"لصة المنازل" ومكبلو الحراس وتارك المقود.. الجرائم عدة والجناة في قبضة الأمن

فيما سرق مواطنان مركبة كانت في وضع التشغيل بداخلها امرأة فرّت في حينها

استعرض الأمن العام عبر مقطع فيديو، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" القبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية اليمنية في نجران، ارتكبوا جريمتي سرقة من محلين تجاريين؛ حيث استولوا من خلالهما على مبالغ مالية تجاوزت (24،000) ألف ريال.

وتضمن القبض على ستة مقيمين؛ خمسة منهم من الجنسية الباكستانية، ومقيم من الجنسية البنجلاديشية بمكة المكرمة، اقتحموا مبنى تحت الإنشاء واعتدوا على حراس المبنى وتكبيلهم وسرقة كيابل تقدر قيمتها بما يزيد على (700،000) ألف ريال.

ولفت الفيديو إلى القبض على امرأة من الجنسية اليمنية بجازان، مخالفة لنظام الإقامة والعمل، قامت بفتح أبواب عدد من المنازل وسرقتها.

ولفت كذلك إلى القبض على ثلاثة مواطنين بجازان؛ أحدهم يقود مركبته تاركاً المقود والرجوع للمركبة الخلفية وسير المركبة على الطريق العام دون قائد، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر، وتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الرياض تم القبض على مواطنين أحدهما سرق مركبة كانت بوضع التشغيل وبداخلها امرأة، ونزولها أثناء هروبه بالمركبة، والآخر شريك له في الجريمة.

وفي القصيم تم القبض على مواطن من أرباب السوابق ارتكب عددًا من الجرائم تمثلت في سرقة مركبتين وحيازة مواد ممنوعة.

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