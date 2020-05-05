الاتحاد الإسباني يوافق على إقامة نهائي كأس الملك بحضور الجماهير

وافق الاتحاد الإسباني لكرة القدم على الطلب المقدم اليوم الاثنين من ناديي أتلتيك بلباو وريال سوسييداد من أجل إقامة مباراتهما المؤجلة في نهائي كأس الملك بسبب فيروس كورونا المستجد، بحضور الجماهير.

وكان من المقرر أن يلتقي فريقا إقليم الباسك للمرة الأولى في نهائي أقدم مسابقة كروية في البلاد في 18 إبريل الماضي على ملعب "لا كارتوخا" الأولمبي في إشبيلية، قبل تعليق جميع منافسات كرة القدم في إسبانيا منذ منتصف شهر مارس بسبب تفشي "كوفيد-19".

وجاء في بيان مشترك للناديين "بعد اجتماعهما برئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم (لويس روبياليس)، اتفق رئيسا أتلتيك بلباو وريال سوسييداد، الناديان اللذان بلغا نهائي كأس الملك لموسم 2019-2020، على التقدم بطلب للاتحاد من أجل إقامة النهائي بحضور الجماهير وبصورة رسمية في موعد يحدد باتفاق الأطراف الثلاثة".

ورد الاتحاد الإسباني سريعًا مؤكدًا دعمه لطلب الناديين، حيث قال في بيان "يتشارك الاتحاد تمامًا رغبة ناديي أتلتيك بلباو وريال سوسييداد بإقامة نهائي كأس الملك بحضور الجماهير، حين تسمح الظروف الصحية والرياضية بذلك".



وأكد البيان أن الاتحاد "سيضع الآليات اللازمة لخوض نهائي كأس الملك بصورة رسمية في الوقت المناسب، أكان في 2020 أو 2021، ولكن قبل نهاية موسم 2020-2021".