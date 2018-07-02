لجنة الاستعداد بتعليم الأفلاج توصي بتقيد المدارس بالميزانية

بحث الاجتماع التشكيلات الإشرافية التي تم الانتهاء من أعمالها

ترأس مدير التعليم في محافظة الأفلاج الدكتور محمد بن إبراهيم آل مغيرة اجتماع لجنة الاستعداد في جلستها الخامسة التي اقيمت اليوم الاثنين في قاعة الاجتماعات الرجالية في مبنى إدارة الأقسام النسائية .

وتناول الاجتماع الذي حضره مساعد مدير التعليم لشؤون تعليم البنين محمد البشر والمساعد للشؤون المدرسية فهد الحقباني والمساعد لشؤون تعليم البنات رفعة الردعان وعدد من مدراء الأقسام التربوية والإدارية بعض المحاور ذات العلاقة بالاستعداد للعام الدراسي القادم ، استعرض خلالها رئيس قسم الأمانة بالإدارة عبدالله بن فهد آل صقر جدول الأعمال ونسبة الإنجاز وتوصيات الاجتماع السابق وما تحقق من إنجازات في بعض الأقسام بعد الزيارات الميدانية على المدارس، كما ناقش أعضاء اللجنة ما تم رصده خلال الجولات الميدانية للمشرفين على المدارس وخدمات الطلاب والنقل المدرسي ، وناقش أعضاء اللجنة التشكيلات الإشرافية التي تم الانتهاء من أعمالها وسوف يتم الإعلان عنها، كذلك تم التطرق إلى التشكيلات المدرسية والقيادات المدرسية ومراحل النقل الداخلي التي توشك الجنة الخاصة بها الانتهاء من أعمالها .

وفي ختام الاجتماع أُقرت بعض التوصيات التي كان من أبرزها ضرورة تقيد المدارس بميزانية المدرسة من الفصول والالتزام بالإجراءات النظامية بهذا الشأن.

من جهته ثمّن مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة لكافة أعضاء اللجنة ما يقومون به من جهود، مهيباً في الوقت نفسه بالتركيز على الأعمال الأكثر تأثيرا في العملية التعليمية والتعامل مع المؤشرات ذات الأهمية وإنهاء أعمالها ومتطلباتها ورفع نسبة الإنجاز فيها لأعلى المستويات ، مشيراً إلى انه بتضافر الجهود وكفاءة أعضاء اللجنة سوف تشهد الجلسة القادمة ارتفاعا في نسبة الإنجاز لتحقيق الطموح والتطلعات وتعزيز متطلبات الميدان التربوي .