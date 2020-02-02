ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا" في ألمانيا إلى 10

اكتشاف حالتين قادمتين من ووهان

ارتفع عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد في ألمانيا إلى 10 إصابات، بحسب ما أفادت الإدارة المحلية لمقاطعة غرمنسهايم غرب البلاد، اليوم الأحد، في بيان أورده "روسيا اليوم".

وأوضحت الإدارة أن زيادة الإصابة بالفيروس نجمت عن اكتشاف حالتي إصابة بـ"كورونا" بين ركاب الطائرة التي عاد على متنها نحو 150 مواطناً ألمانياً وأجنبياً من مدينة ووهان الصينية أمس.

وأضافت أن المصابين يخضعان للحجر الصحي، وسينقلان قريباً إلى مستشفى فرانكفورت الجامعي.

وكانت وزارة الصحة في ولاية بافاريا جنوبي قد أعلنت أمس حالة إصابة ثامنة بالفيروس في الولاية.