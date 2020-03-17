"وقاية" تبدأ في دراسة التسلسل الوراثي لكورونا وتتبع انتشاره بالمملكة

في مختبرات المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها

بدأ المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية" بدراسة التسلسل الوراثي لفيروس كورونا المستجد لمعرفة مكان نشأته وتتبع انتشاره داخل المملكة .



وقال "المركز" على حسابه الرسمي في "تويتر": بدأنا في مختبرات المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية" بدراسة التسلسل الوراثي لفيروس كورونا الجديد باستخدام تقنية "next generation sequencing" والتي تساعد في معرفة أين أصيبت الحالات المكتشفة بفيروس كورونا الجديد من خلال معرفة مكان نشأته وتتبع انتشاره داخل المملكة.