"الحقوي" إلى رتبة مقدم بشرطة نجران

صدر الأمر الملكي الكريم بترقية مدير إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية بشرطة منطقة نجران، الرائد فيصل بن علي غانم الحقوي، إلى رتبته الجديدة "مقدم".

وعبَّر المقدم "الحقوي" عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على هذه الثقة، والتي هي خير حافز لبذل الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.