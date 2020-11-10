وزارة المالية عن فيديو الإعانة السنوية للأمهات الأرامل: لا علاقة لنا به

قالت: يتم نشر الإعلانات والأخبار عبر موقعنا وقنوات التواصل الرسمية

أكّدت وزارة المالية أنه لا علاقة لها بالفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص تقديم إعانة سنوية للأمهات الأرامل اللاتي يعولن أطفالاً.

وأشارت الوزارة في ردّها على تساؤل أحد المستفيدين حول حقيقة مقطع الفيديو، موضحة: «تنفي وزارة المالية أيَّ علاقة لها بالإعلان المنشور، ونود إفادتك بأنه يتم نشر الإعلانات والأخبار الخاصة بوزارة المالية عبر موقعها الإلكتروني وقنوات التواصل الرسمية».

وزارة المالية

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10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442 09:59 AM

قالت: يتم نشر الإعلانات والأخبار عبر موقعنا وقنوات التواصل الرسمية

وزارة المالية عن فيديو الإعانة السنوية للأمهات الأرامل: لا علاقة لنا به

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكّدت وزارة المالية أنه لا علاقة لها بالفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص تقديم إعانة سنوية للأمهات الأرامل اللاتي يعولن أطفالاً.

وأشارت الوزارة في ردّها على تساؤل أحد المستفيدين حول حقيقة مقطع الفيديو، موضحة: «تنفي وزارة المالية أيَّ علاقة لها بالإعلان المنشور، ونود إفادتك بأنه يتم نشر الإعلانات والأخبار الخاصة بوزارة المالية عبر موقعها الإلكتروني وقنوات التواصل الرسمية».

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وزارة المالية

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