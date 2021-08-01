"الصحة": تسجيل 1084 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1285 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد ١ أغسطس 2021، تسجيل 1084 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 526814 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1285 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 507374 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8249 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11191 والحالات الحرجة 1403 حالة.