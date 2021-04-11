نجران.. 200 جولة استباقية على محطات الوقود للتأكّد من معايير جودة الخدمات

التجارة: تأتي تماشياً مع إعلان تغيير أسعار بيع الوقود المقررة شهرياً

نفّذ فرع وزارة التجارة بمنطقة نجران أمس، 200 جولة رقابية استباقية على محطات تعبئة الوقود بالمنطقة ومحافظاتها؛ للتأكّد من التزامها بتقديم خدماتها للمستهلكين، وفقاً لمعايير الجودة والسعر المحدد.

وأوضح فرع وزارة التجارة بالمنطقة، أن الجولات تأتي ضمن مهام الفرع ودوره الرقابي، تماشياً مع إعلان تغيير أسعار بيع الوقود المقررة شهرياً، لحماية المستهلك، والتأكّد من نظامية الخدمات المقدمة، ومدى التزامها بتعليمات وزارة التجارة والجهات المعنية، وضبط المخالفات والتعامل معها وفق القوانين واللوائح المتبعة.

وزارة التجارة نجران

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11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442 10:25 AM

التجارة: تأتي تماشياً مع إعلان تغيير أسعار بيع الوقود المقررة شهرياً

نجران.. 200 جولة استباقية على محطات الوقود للتأكّد من معايير جودة الخدمات

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نجران

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نفّذ فرع وزارة التجارة بمنطقة نجران أمس، 200 جولة رقابية استباقية على محطات تعبئة الوقود بالمنطقة ومحافظاتها؛ للتأكّد من التزامها بتقديم خدماتها للمستهلكين، وفقاً لمعايير الجودة والسعر المحدد.

وأوضح فرع وزارة التجارة بالمنطقة، أن الجولات تأتي ضمن مهام الفرع ودوره الرقابي، تماشياً مع إعلان تغيير أسعار بيع الوقود المقررة شهرياً، لحماية المستهلك، والتأكّد من نظامية الخدمات المقدمة، ومدى التزامها بتعليمات وزارة التجارة والجهات المعنية، وضبط المخالفات والتعامل معها وفق القوانين واللوائح المتبعة.

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وزارة التجارة نجران

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