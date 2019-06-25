كوارث البنوك.. انهيار منزل مواطن بجدة و"المدني" يسلمه للأمانة

"الجحدلي": اشتريته من أحد البنوك بقسط شهري 12 ألفًا وسقط بعد 5 سنوات

انهار اليوم منزل لمواطن بحي طيبة شمال محافظة جدة بعد خمس سنوات من شرائه عن طريق أحد البنوك المحلية.

وفي التفاصيل قال المواطن خالد ناجي الجحدلي: اشتريت فيلا عن طريق أحد البنوك بمبلغ مليون ونصف لمدة ١٢سنة والقسط الشهري ١٢٠٠٠ ريال، وسكنت مدة ٥ سنوات فقط وباقي ٧ سنوات، وقال الجحدلي: تفاجأت صباح اليوم عند الساعة العاشرة بانهيار سقف المبنى ما أثار الذعر بين بناتي مما حصل.

وأضاف: قمت بإبلاغ الدفاع المدني وحضرت فرق من الدفاع المدني ومندوب من الأمانة للكوارث وأبلغوني بإخلاء المبنى لأنه آيل للسقوط، مشيراً أنه لا يملك مسكنًا من جراء المبلغ الخيالي للتقسيط والذي كانت نتيجته الانهيار مطالبًا الجهات المختصة والجهات بإسكانه هو وبناته وإعطائه حقه من البنك الذي أوقعه في تلك الكارثة.

من جانبه قال الناطق باسم أمانة محافظة جدة إن مندوبًا من الأمانة باشر الحادث وتسلمه استشاري الأمانة، وسيقوم بإغلاق المبنى خوفاً من تزايد الانهيار قبل أن يقدم تقريراً مفصلاً عن الحادثة.

وكان الدفاع المدني قد باشر اليوم حادثة الانهيار ولم يسجل أي إصابة، فيما أكد مدير الدفاع المدني بمحافظة جدة العقيد دكتور عبدالعزيز الزهراني أنه تم تسليم الموقع للأمانة.