"شؤون الحرمين": "خطبة عرفة" هذا العام بـ10 لغات

منها الإنجليزية والأوردية والفرنسية والإندونيسية والفارسية

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن خطبة يوم عرفة ستتم ترجمتها إلى ١٠ لغات.

وقالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبر حسابها الرسمي "بتويتر": "اللغات التي ستتم ترجمة خطبة عرفة بها لهذا العام ١٤٤١ هي: الإنجليزية، الأوردية، الفرنسية، الإندونيسية، الفارسية، الروسية، الصينية، الهوساوية، التركية، البنغالية".