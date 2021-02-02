بلومبيرغ: الأشخاص المطعّمون في أمريكا يتجاوزون العدد الإجمالي للمصابين

الولايات المتحدة سجلت 26.2 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ أول حالة

قالت وكالة "بلومبرغ": إن عدد الناس الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا في الولايات المتحدة يتجاوز العدد الإجمالي للمصابين بالمرض في هذا البلد.

وقالت الوكالة إن التقييمات الأخيرة تدل على أن 26.5 مليون أمريكي تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا مرة أو مرتين؛ مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الولايات المتحدة سجلت 26.2 مليون حالة لإصابة مواطنيها بالمرض منذ لحظة تسجيل أول حالة للإصابة في الأراضي الأمريكية. و"هذا ما تدل عليه معلومات جامعة جونس هوبكينز التي تتابع الوضع اعتمادًا على المعلومات التي تقدّمها المنظمات الدولية والسلطات الفيدرالية والمحلية".

وأشارت "بلومبرغ" إلى أنه يتم يوميًّا في الولايات المتحدة تلقيح نحو 1.35 مليون شخص أي أكثر من أي دولة أخرى وفق "روسيا اليوم".

من جهتها أفادت "جامعة هوبكينز" بأن حصيلة ضحايا كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 443 ألف شخص؛ حيث تحتل المرتبة الأولى في العالم من حيث عدد الضحايا والمصابين.