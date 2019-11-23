حصيلة أمطار مكة.. وفاة شخص بالقنفذة وإنقاذ 7 في الليث واحتجاز مركبات

الدفاع المدني أنقذ رجلاً وزوجته على طريق "مكة- جدة" القديم

لقي شخص مصرعه وأنقذ أشخاص آخرون من بطون الأودية والتجمعات المائية، وذلك على إثر الأمطار التي هطلت على منطقة مكة المكرمة يوم أمس الجمعة وصباح اليوم السبت.

وقال المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان: توفي مواطن شرق محافظة القنفذة ليلة أمس الجمعة نتيجة الأمطار التي هطلت على العاصمة المقدسة وتسع محافظات هي "القنفذة والعرضيات وميسان والليث وأضم وبحرة والجموم ورنيه والطائف"، تراوحت غزارتها بين خفيفة إلى متوسطة وسالت على إثرها عدة أودية جنوب وجنوب شرق منطقة مكة المكرمة.

وأضاف: تلقى الدفاع المدني العديد من البلاغات التي تعاملت معها الفرق الميدانية فور ورودها، ومنها انجراف مركبة بوادي شسع شرق محافظة القنفذة، حيث تم العثور على قائدها من قبل ذويه بعد أن فارق الحياة على بعد ثلاثة كيلومترات من انجراف المركبة، بينما نجا مواطن بعد أن علقت مركبته بنفس الوادي.

وأردف: في وادي الرطيات على مسافة ٣٠كم شرق محافظة الليث، احتجزت المياه شخصًا داخل مركبته ببطن الوادي وتمكنت فرق الإنقاذ من إخراجه إلى منطقة آمنة وهو بصحة جيدة.

ووردت العديد من البلاغات على مستوى محافظات المنطقة، حيث شهد صباح اليوم السبت ورود بلاغ لمركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة عن حالة احتجاز لأسرة مكونة من رجل وزوجته داخل تجمع مياه بطريق مكة جدة القديم.

وقال "سرحان": تعاملت فرق الإنقاذ التابعة لمدني العاصمة المقدسة مع الحالة ونفذت عملية الإنقاذ وإخراج الأسرة بصحة جيدة.

وأضاف: في محافظة الليث تم إنقاذ أسرة من ستة أفراد، بينهم أطفال فجر اليوم بعدما احتجزتهم تجمعات المياه بشارع عكرمة، حيث تم إخراجهم عن طريق القوارب وجميعهم بصحة جيدة.

وأشار إلى أن فرصة هطول أمطار على منطقة مكة المكرمة لازالت قائمة بحسب ما يرد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

وأضاف المتحدث: الدفاع المدني بالمنطقة يكرر دعوة الإخوة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحذر والابتعاد عن التجمعات المائية وعدم قطع الأودية ومجاري السيول مهما كانت نسبة المياه فيها والابتعاد عن التيارات الكهربائية ومراقبة الأطفال.