الرياض ..الثقافة واليونيسكو يبحثان مجالات التعاون المستقبلية

ناقشا عددًا من الملفات الثقافية وتحقيق رؤية 2030

عقدت وزارة الثقافة ورشة عملٍ مع وفدٍ من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة برئاسة السيد أرنستو رينتو أوتونو مساعد المدير العام للثقافة في (اليونيسكو)، أمس الأحد، في الرياض.

وناقشت الورشة عددًا من الملفات الثقافية والحضارية التي تعزز مجالات للتعاون المستقبلي بين وزارة الثقافة واليونيسكو بما يحقق رؤية وتوجهات الوزارة المنبثقة من رؤية المملكة ٢٠٣٠.

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27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440 01:40 AM

ناقشا عددًا من الملفات الثقافية وتحقيق رؤية 2030

الرياض ..الثقافة واليونيسكو يبحثان مجالات التعاون المستقبلية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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عقدت وزارة الثقافة ورشة عملٍ مع وفدٍ من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة برئاسة السيد أرنستو رينتو أوتونو مساعد المدير العام للثقافة في (اليونيسكو)، أمس الأحد، في الرياض.

وناقشت الورشة عددًا من الملفات الثقافية والحضارية التي تعزز مجالات للتعاون المستقبلي بين وزارة الثقافة واليونيسكو بما يحقق رؤية وتوجهات الوزارة المنبثقة من رؤية المملكة ٢٠٣٠.

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