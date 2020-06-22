تنبيه من "الأرصاد" لـ 4 محافظات بمكة.. رياح وأتربة ورؤية تتدنى

يشمل الساحلية والمناطق المفتوحة والطرق السريعة ويستمر لـ 7 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح نشطة تُثير الأتربة وتسبب تدنياً في مدى الرؤية على محافظات: القنفذة، والليث، والكامل، وبحرة، تشمل الأجزاء الساحلية منها والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد

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22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441 10:19 AM

يشمل الساحلية والمناطق المفتوحة والطرق السريعة ويستمر لـ 7 مساءً

تنبيه من "الأرصاد" لـ 4 محافظات بمكة.. رياح وأتربة ورؤية تتدنى

وكالة الأنباء السعودية (واس)

مكة المكرمة

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح نشطة تُثير الأتربة وتسبب تدنياً في مدى الرؤية على محافظات: القنفذة، والليث، والكامل، وبحرة، تشمل الأجزاء الساحلية منها والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

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