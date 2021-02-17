بورش تكشف عن سيارتها 911 GT3 الجديدة موديل 2022

تعتمد محرك بوكسر بقوة 510 حصان متري

عبدالملك سرور:كشفت شركة بورش عن سيارتها 911 GT3 الجديدة، موديل 2022، والتي تعتمد محرك بوكسر بقوة 510 حصان متري (375 كيلووات) سداسي الأسطوانات سعة 4 لترات على نفس مجموعة الحركة الخاصة بسيارة 911 GT3 R.

كما تم استخدام المحرك سريع الدوران ذي الصوت المميز، الذي تم اختباره في سباقات التحمل، في سيارة 911 GT3 Cup الجديدة.

تأتي السيارة مجهزة بناقل الحركة ثنائي القابض من بورشه (PDK)، والذي يجعلها أسرع حتى من سيارة 911 GT3 RS السابقة؛ حيث تبلغ سرعتها القصوى 318 كم/ساعة وتتسارع من السكون إلى 100 كم/ساعة في 3.4 ثانية.

وتوفر بورش خيار تجهيز السيارة الجديدة بناقل حركة يدوي بست سرعات، يعمل الجناح القابل للضبط يدويّاً ومشتت الهواء على زيادة الضغط الديناميكي الهوائي لتعزيز الثبات عند الانعطاف بسرعات عالية.

وأثناء الاختبار النهائي على حلبة نوربورغرينغن وردشلايفه، التي تعتبر ساحة الاختبار الأقوى في العادة لجميع السيارات الرياضية التي تصنعها بورشه، أكملت سيارة 911 GT3 الجديدة لفة كاملة على الحلبة في وقت أقل من سابقتها بما يزيد على 17 ثانية.

فقد أكمل سائق الاختبار لارس كيرن لفة كاملة على الحلبة لمسافة 20.8 كيلومتر في 6:59.927 دقيقة فقط، فيما قطعت السيارة المضمار الأقصر الذي يبلغ طوله 20.6 كيلومتر في 6:55.2 دقيقة فقط.

وعلى الرغم من الهيكل الأعرض والعجلات الأكبر والتجهيزات التقنية الإضافية، فإن وزن GT3 الجديدة يتساوى تقريباً مع سابقتها.

فعند تجهيز السيارة بناقل الحركة اليدوي، فإن وزنها يبلغ 1,418 كيلوجرامًا، بينما يبلغ وزن السيارة مع ناقل الحركة ثنائي القابض من بورشه 1,435 كيلوجرامًا.

وتشمل التجهيزات خفيفة الوزن غطاء المحرك الأمامي المصنوع من البلاستيك المقوى بألياف الكربون (CFRP)، والنوافذ الزجاجية خفيفة الوزن، والعجلات المصنوعة من السبائك المعدنية الخفيفة، ونظام العادم الرياضي الذي يقلل الوزن بما لا يقل عن عشرة كيلوغرامات. ويبلغ معدل استهلاك الوقود في سيارة 911 GT3 مع ناقل الحركة ثنائي القابض من بورشه 12.4 لتر/100 كم.

وتظهر خصائص سيارات السباق في كل تفاصيل سيارة 911 GT3 الجديدة؛ فقد تم تجهيز مقصورة القيادة بشاشة جديدة لعرض المضمار.

ويمكن أن يساعد ذلك في اقتصار شاشتي العرض الرقميتين على يسار ويمين عداد الدورات على عرض المعلومات الأساسية اللازمة للقيادة على المضمار، مثل ضغط الإطارات والزيت ومستوى الوقود ودرجة حرارة مياه التبريد.

كما تتضمن أيضاً مساعدًا بصريًّا لنقل السرعة مع مؤشرات ملونة إلى يسار ويمين عداد الدورات وإضاءة لنقل السرعة مستمدة من سيارات السباق.

ويوفر قسم بورش للتصنيع، حسب الطلب، مجموعة واسعة من التجهيزات المخصصة من أجل تلبية الطلب المتزايد على خيارات التخصيص.

وتشمل هذه التجهيزات السقف خفيف الوزن المصنوع من ألياف الكربون، وأغطية المرايا الخارجية المصنوعة من ألياف الكربون، والمصابيح الأمامية الرئيسية LED matrix الداكنة، والمصابيح الخلفية المتطابقة بتصميم Exclusive. وتعزز الإطارات بلون أحمر جاردس أو أزرق شارك عجلات السبائك المعدنية السوداء.