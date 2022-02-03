"البيئة" تنفذ مشروعًا لتأهيل 3200 سعودي وسعودية لمهنة صيد الأسماك

يعزز القدرات من خلال برامج تدريبية تأهيلية وذلك عبر عدة قطاعات

دشن وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون الزراعة المهندس أحمد بن صالح عيادة الخمشي في الرياض البوابة الإلكترونية للبرنامج التدريبي لمشروع تأهيل الكوادر الوطنية لمهنة صيد الأسماك من خلال تأهيل 3200 شاب وشابة في مهنة صيد الأسماك.



جاء ذلك ضمن عقد الوزارة مع كليات التميّز، أحد أذرع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بحضور الرئيس التنفيذي الدكتور علي بن محمد الشيخي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية، والرئيس التنفيذي لكليات التميّز المهندس أيمن بن مصطفى آل عبدالله.



وأكد الدكتور "الشيخي" على أهمية المشروع في توطين مهنة صيد الأسماك في المملكة، مشيراً إلى أن المشروع يعد من المبادرات المهمة لتطوير قطاع الثروة السمكية في البلاد وأن المشروع سيسهم في تنفيذ وتعزيز القدرات الوطنية من خلال تأهيل الشباب السعودي لمهنة صيد الأسماك، وتحسين جودة سلسلة الإمداد والخدمات الفنية المقدمة ورفع كفاءة وقدرة الإنتاج والتسويق، بالإضافة إلى التسهيلات والخدمات التي تجعلها بيئة جاذبة، وذلك إسهاماً من الوزارة في تنويع قاعدة الإنتاج في المملكة كهدف من أهداف برنامج التحول الوطني 2020.



وأضاف أن المشروع سيؤهل ويعزز القدرات من خلال برامج تدريبية تأهيلية، وذلك من خلال عدة قطاعات أبرزها (قطاع الصيد، وقطاع النقل والتوزيع، وقطاع المبيعات والتسويق، وقطاع الخدمات المساندة والتشغيل)".



وبين الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية أن هذا المشروع يهدف إلى توطين هذه المهنة، وتأهيل وتعزيز القدرات وتحسين كفاءة أداء المستفيد من خلال تقديم برامج تدريبية تأهيلية، إضافة إلى المساهمة في تنويع قاعدة الإنتاج في المملكة كهدف من أهداف برنامج التحول الوطني 2020، وتحسين جودة سلسلة الإمداد والخدمات الفنية المقدمة في قطاع صيد الأسماك، وكذلك تقديم التسهيلات والخدمات لقطاع صيد الأسماك وجعلها بيئة جاذبة.