العملة التركية تتراجع مجدداً أمام الدولار الأمريكي

بما يصل إلى 2%.. إلى أكثر من ثمانية ليرات اليوم

تراجعت الليرة التركية بما يصل إلى 2%، إلى أكثر من ثمانية ليرات مقابل الدولار الأمريكي، اليوم الثلاثاء.

وأشارت "سكاي نيوز عربية" إلى استمرار خسائر الليرة التركية، في الأسبوع الجاري مع استغلال المستثمرين صعوداً قوياً مؤخراً لتكوين مراكز من العملات والذهب.

ونزلت الليرة إلى 8.05 مقابل العملة الأمريكية مقارنة بمستوى الإغلاق أمس عند 7.8880 وقلصت خسائرها لتبلغ ثمانية ليرات مقابل الدولار الأمريكي بحلول الساعة 09:35 بتوقيت غرينتش.

وكانت الليرة التركية قد سجلت مستوى قياسياً منخفضاً عند نحو 8.58 الشهر الجاري، قبل أن تتعافى. ثم انخفضت الليرة حالياً 26% عن مستواها في نهاية 2019.