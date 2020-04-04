الولايات المتحدة: تسجيل زيادة مستمرة في عدد الوفيات بفيروس كورونا

تخطى 7 آلاف حالة.. والإصابات وصلت 275586

تخطى عدد الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية من جرّاء مرض "كوفيد-19"؛ الناتج عن فيروس كورونا المستجد، 7 آلاف حالة، بحسب آخر البيانات المتاحة، الجمعة.

وسجّلت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية حتى السابعة مساءً بتوقيت العاصمة واشنطن، 7087 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 275586 حالة، ومن بين حالات الوفاة هناك 1584 حالة في نيويورك.

وتجاوز عدد الإصابات بالفيروس القاتل في العالم مليون شخص، الجمعة، فيما ارتفعت الوفيات إلى أكثر من 58 ألفاً.

فيروس كورونا الجديد

5

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441 10:27 AM

تخطى 7 آلاف حالة.. والإصابات وصلت 275586

الولايات المتحدة: تسجيل زيادة مستمرة في عدد الوفيات بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

1 3,395

تخطى عدد الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية من جرّاء مرض "كوفيد-19"؛ الناتج عن فيروس كورونا المستجد، 7 آلاف حالة، بحسب آخر البيانات المتاحة، الجمعة.

وسجّلت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية حتى السابعة مساءً بتوقيت العاصمة واشنطن، 7087 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 275586 حالة، ومن بين حالات الوفاة هناك 1584 حالة في نيويورك.

وتجاوز عدد الإصابات بالفيروس القاتل في العالم مليون شخص، الجمعة، فيما ارتفعت الوفيات إلى أكثر من 58 ألفاً.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020