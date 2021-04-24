سلطنة عمان تُعرب عن تأييدها لجهود المملكة في إطار مكافحة تهريب المخدرات

دعت الخارجية العمانية إلى تطوير تقنيات وآليات التعاون الإقليمي في هذا الشأن

أعربت وزارة الخارجية بسلطنة عمان، عن تأييد السلطنة لجهود المملكة العربية السعودية في إطار مكافحة تهريب المخدرات بجميع أشكالها.

ودعت الخارجية العمانية إلى تطوير تقنيات وآليات التعاون الإقليمي في هذا الشأن.

وزارة الخارجية سلطنة عمان

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24 إبريل 2021 - 12 رمضان 1442 08:32 PM

دعت الخارجية العمانية إلى تطوير تقنيات وآليات التعاون الإقليمي في هذا الشأن

سلطنة عمان تُعرب عن تأييدها لجهود المملكة في إطار مكافحة تهريب المخدرات

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعربت وزارة الخارجية بسلطنة عمان، عن تأييد السلطنة لجهود المملكة العربية السعودية في إطار مكافحة تهريب المخدرات بجميع أشكالها.

ودعت الخارجية العمانية إلى تطوير تقنيات وآليات التعاون الإقليمي في هذا الشأن.

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