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دعت الخارجية العمانية إلى تطوير تقنيات وآليات التعاون الإقليمي في هذا الشأن

سلطنة عمان تُعرب عن تأييدها لجهود المملكة في إطار مكافحة تهريب المخدرات

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أعربت وزارة الخارجية بسلطنة عمان، عن تأييد السلطنة لجهود المملكة العربية السعودية في إطار مكافحة تهريب المخدرات بجميع أشكالها.

ودعت الخارجية العمانية إلى تطوير تقنيات وآليات التعاون الإقليمي في هذا الشأن.