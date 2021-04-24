سلطنة عمان تُعرب عن تأييدها لجهود المملكة في إطار مكافحة تهريب المخدرات

أعربت وزارة الخارجية بسلطنة عمان، عن تأييد السلطنة لجهود المملكة العربية السعودية في إطار مكافحة تهريب المخدرات بجميع أشكالها.
ودعت الخارجية العمانية إلى تطوير تقنيات وآليات التعاون الإقليمي في هذا الشأن.وزارة الخارجية سلطنة عمان
دعت الخارجية العمانية إلى تطوير تقنيات وآليات التعاون الإقليمي في هذا الشأن
أعربت وزارة الخارجية بسلطنة عمان، عن تأييد السلطنة لجهود المملكة العربية السعودية في إطار مكافحة تهريب المخدرات بجميع أشكالها.
ودعت الخارجية العمانية إلى تطوير تقنيات وآليات التعاون الإقليمي في هذا الشأن.