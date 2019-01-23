"الفيصل" يدعو رجال وسيدات الأعمال للاستثمار في محافظات مكة

في حلقة نقاش حضرها أكثر من 200 من مديري الإدارات والمحافظين

جدَّد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، الدعوة لرجال وسيدات الأعمال للاستثمار في محافظات المنطقة، والالتفات للمحافظات الصغيرة والمراكز التابعة لها.

وقال أمير منطقة مكة المكرمة لدى تدشينه اليوم، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، حلقة نقاش حول دعم وتطوير مشاريع المحافظات والمراكز بالمنطقة، التي تأتي تحضيرًا لمنتدى منطقة مكة الاقتصادي: "آثرت أن أكون بينكم في هذه الحلقة التي دعوت لها إيمانًا مني بأننا جميعًا مقصرون في حق هذا الوطن الذي أعطانا كل شيء، ويجب أن نشارك جميعًا في تنميته إنسانًا ومكانًا".

واستشهد أمير منطقة مكة المكرمة خلال حلقة النقاش التي حضرها أكثر من 200 من مديري الأجهزة الحكومية ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز، وعدد من رجال وسيدات الأعمال في المنطقة، بمشاريع حول العالم، قامت على مجهود وطني وشعبي في مجالات تعليمية وجامعية وصناعية. لافتًا إلى أهمية مشاركة رجال وسيدات الأعمال بالمدن الكبرى في تنمية وتطوير المحافظات الصغيرة؛ فذلك أقل كلفة على المستثمرين.

وتابع القول: "لدينا مشكلة كبيرة، تتمثل في عدم منح أنفسنا الثقة الكافية والمكانة التي نستحقها؛ فنحن لسنا أقل تعليمًا ولا مكانة ولا ذكاء من العالم المتقدم. ولعل الله خص هذه البلاد بالدين الإسلامي وكتابه الكريم". داعيًا إلى الاستفادة من القرآن الكريم والأحاديث النبوية؛ فهي المنهج القويم لشتى مناحي الحياة.

وتساءل الأمير خالد الفيصل: "لماذا ننتظر أن يأتينا مستثمر من الخارج لتنمية بلادنا؟ أنتم لستم أقل من غيركم". وختم سموه بالقول: "انهضوا أيها السعوديون.. انهضوا أنتم لها".

وشارك الأمير خالد الفيصل والأمير بدر بن سلطان في جلسة حلقة النقاش الأولى التي ناقشت عددًا من الموضوعات، من بينها حلقة نقاش دعم وتطوير مشاريع المحافظات والمراكز بالمنطقة لتغطية احتياجات المحافظات الساحلية، وكيفية إسهام المحافظة في تعظيم الناتج المحلي، وطرق وأساليب مشاركة القطاع الخاص، كذلك تطوير اقتصاديات مبتكرة للمحافظات.

كما شارك وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة، الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، في الجلسة الثانية لحلقة النقاش، التي تطرقت إلى الخروج بقائمة مشاريع حكومية مناسبة ‫للعرض على المستثمرين، والخروج بفرص استثمارية مناسبة للمشاركة بين القطاعين الخاص والعام، كذلك تحديد المزايا التنافسية والقيم النسبية للمحافظات.

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