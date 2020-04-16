فلسطين.. 3 إصابات بكورونا في بيت لحم والإجمالي 294 حالة

مع وصول عدد المصابين بالفيروس في القدس المحتلة إلى 81

سجلت محافظة بيت لحم في فلسطين، اليوم، 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، بتسجيل ثلاث إصابات جديدة من الطواقم العاملة في مستشفى المطلع بالقدس المحتلة: إصابة من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم ويعمل في قسم العناية المكثفة، وواحدة في العبيدية ويعمل في قسم الكيماوي، والإصابة الثالثة لسيدة من بيت ساحور كانت قد شفيت وبعد إجراء الفحص لها تَبَيّن لها أنها مصابة؛ مما يرفع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 294 إصابة، بالإضافة إلى ارتفاع أعداد المصابين في مدينة القدس المحتلة إلى 81 إصابة بعد تسجيل 3 إصابات جديدة في حي جبل المكبر في المدينة؛ بحسب ما أوردته مصادر طبية.

وبحسب وكالة أنباء "معًا" الإخبارية، أظهرت نتائج العينات التي أُخذت من مخالطين في مدينة دورا بمحافظة الخليل، أنها سليمة ولم يتم تسجيل أي إصابات جديدة بينها.