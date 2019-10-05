إمارة الباحة ردًا على مواطن: يسعدنا الترحيب بكم في أي يوم

أعرب عن رغبته في مقابلة أمير المنطقة

تجاوبت إمارة منطقة الباحة مع مواطن غرّد عبر حسابه في "تويتر" برغبته في مقابلة أمير المنطقة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز.


وقالت الإمارة عبر حسابها الرسمي في "تويتر ": "نشكركم على مشاعركم ونود إبلاغكم بأن مجلس وقلب سمو أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود مفتوح للجميع، وفي حال رغبتكم يسعدنا الترحيب بكم في أي يوم أثناء وقت الدوام الرسمي".

إمارة الباحة أمير الباحة حسام بن سعود بن عبدالعزيز الباحة

6

05 أكتوبر 2019 - 6 صفر 1441 04:22 PM

أعرب عن رغبته في مقابلة أمير المنطقة

إمارة الباحة ردًا على مواطن: يسعدنا الترحيب بكم في أي يوم

عبدالله الراجحي

الباحة

8 6,782

تجاوبت إمارة منطقة الباحة مع مواطن غرّد عبر حسابه في "تويتر" برغبته في مقابلة أمير المنطقة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز.


وقالت الإمارة عبر حسابها الرسمي في "تويتر ": "نشكركم على مشاعركم ونود إبلاغكم بأن مجلس وقلب سمو أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود مفتوح للجميع، وفي حال رغبتكم يسعدنا الترحيب بكم في أي يوم أثناء وقت الدوام الرسمي".

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

إمارة الباحة أمير الباحة حسام بن سعود بن عبدالعزيز الباحة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019