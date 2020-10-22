"دهانات الجزيرة": إجابتك على هذه الأسئلة تعطيك تصوّراً عن اللون المناسب لمساحتك

اختيار الألوان خطوة مهمة تسبقها معرفة أنواعها وكيفية تنسيقها

يعتبر اختيار لون الغرفة من الخطوات المهمة والأساسية في تجهيز البيت، والتي ينبغي التخطيط لها بعناية لتأثيرها الكبير على النفسية والمكان، فاختيار اللون الصحيح أهم بكثير من الانتهاء من الدهان بلون عشوائي قد لا يناسب ذوقك أو طبيعة المكان.

قبل البدء في اختيار لون الدهان ينبغي معرفة أنواع الألوان وكيفية تنسيقها وفهم كل لون وطريقة استخداماته، وعند فهم الألوان سيسهل عليك تركيبها وإضافتها بالطريقة الصحيحة لتتناسب مع بعضها بشكل جميل، وسيصبح لديك مجال أكبر في اختيار الألوان وابتكار ألوان بعدد لا محدود بطريقتك الخاصة، وذلك بحسب ما أوضحه المختصون بالألوان في شركة "دهانات الجزيرة" عملاق صناعة الدهانات والألوان في السعودية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تصنيف الألوان:

ما هي تصنيفات الألوان، هناك تقسيم في عالم الألوان متعارف عليه من قبل المتخصصين وهو:

● الألوان الأساسية.

● الألوان الثانوية.

● الألوان المختلطة.

أولاً: الألوان الأساسية:

وتتكون من ثلاثة ألوان فقط: الأحمر والأصفر والأزرق.

وتعتبر جميع الألوان الأخرى فروعاً من هذه الألوان الثلاثة، ويمكن الخروج بألوان لا نهائية منها.

1. اللون الأحمر:

من الألوان الصارخة والقوية وله معنيان، الأول هو دلالته على الحب والمشاعر الجياشة، والثاني هو التعبير عن حالة الانفعال والقوة، لذلك تجد أغلب الأندية الرياضية تستخدمه في تصاميمها.

2. اللون الأصفر:

هو لون الشمس والذهب، ويصنف بحسب درجاته، فالأصفر الفاتح والهادئ يضفي على النفس الهدوء والاسترخاء، أما الأصفر الفاقع فهو أحد الألوان الملفتة، ويستخدم في جذب انتباه العين وإبراز الشيء ولا يميل للاسترخاء أبداً.

3. اللون الأزرق:

يرمز الأزرق إلى معاني العمق والإلهام والهدوء، ولذلك كانت المساجد قديماً تزين زخارفها وآياتها القرآنية باللون الأزرق، ونجد ذلك بارزاً في الحرم المدني الشريف.

ثانياً: الألوان الثانوية:

وتتكون من ثلاثة ألوان وهي: الأخضر ، والبرتقالي، و البنفسجي (الموف)، وهي عبارة عن مزيج بين لونين من الألوان الأساسية.

وهذه هي القاعدة الشائعة في دمج الألوان:

● أصفر + أحمر = برتقالي

● أحمر + أزرق = بنفسجي

● أزرق + أصفر = أخضر

لكن هل نعتمد عليها 100%؟

كثير من الفنانين والفنيين لا يعتمدونها بشكل دائم لأن اختلاف نسب الخلط والدرجات بين الألوان الأساسية تؤثر على النتيجة النهائية، لذلك يفضلون التجربة عدة مرات حتى الوصول للنتيجة النهائية المطلوبة.

ثالثا: الألوان المختلطة:

وهي عبارة عن باقي الألوان بشتى درجاتها وأنواعها، وهي ناتجة عن مزج أي لونين أو مجموعة ألوان مع بعضها، سواء لون أساسي مع ثانوي أو حتى ثلاثة ألوان مع بعضها البعض، وهنا يكمن سحر الألوان، فلا حصر للابتكار والدمج والتجربة أيضاً للخروج بنتيجة مرضية ومناسبة للمكان.

طرق استخدام الألوان:

بعد معرفة أنواع الألوان هناك خطوة لا تقل أهمية عنها وهي كيفية استخدام الألوان وتنسيقها في مساحتك، كما بيّن المختصون بالألوان في "دهانات الجزيرة"، فهناك أنماط متعددة يمكنك اتباعها في تنسيق الألوان في المكان الواحد سواء كانت غرفة نوم أو غرفة جلوس أو غيرها، وتطبيقها لا يقتصر على الجدران فقط بل هو تمازج وتناسق بين لون الجدار والأثاث وحتى التحف الفنية وأبسط التفاصيل، وأهم هذه الأنماط هي:

النوع الأول : درجات اللون الواحد Monochromatic:

وهو عبارة عن استخدام تباين اللون في المكان الواحد، ومن أسباب اختيار هذا النوع من التصميم:

● يعطي المكان تناسقاً ثابتاً بين عناصره ولا يميز جزءاً عن جزء آخر.

● يسهل عليك المهمة مستقبلاً في تغيير أي جزء من الغرفة، لأن كل ما تحتاجه هو إضافة أي عنصر بنفس اللون.

النوع الثاني: الألوان المجاورة Adjacent color:

هو عبارة عن تضمين لونين أو أكثر في نفس المكان، وكل لون يجاوره لون مقارب له، وتوضح الصورة التالية الألوان المتقاربة أو المجاورة.

النوع الثالث: الألوان المكملة Complementary colors:

هو عبارة عن لونين متضادين تماماً مثل الأبيض والأسود، وفي حال دمجهما معاً نحصل على لون مغاير ومختلف، وتسمى أيضاً الألوان المعاكسة، ويستخدم اللونان في مساحة واحدة.

النوع الرابع: الألوان الثلاثية:

وهو عبارة عن استخدام ثلاثة ألوان فقط في نفس المكان، وتكون هذه الألوان إما أساسية (أحمر- أصفر- أزرق) أو ثانوية (أخضر- برتقالي- بنفسجي)، ويمكن معرفتها برسم مثلث متساوي الزوايا داخل دائرة الألوان للحصول على الألوان الثلاثية.

وبعد معرفة أنواع الألوان وطرق استخدامها، يأتي السؤال الأهم وهو ما أفضل لون وأفضل طريقة لتطبيقها في غرفتي الخاصة أو في أي غرفة أخرى؟ ويجيب المختصون بالألوان في "دهانات الجزيرة" على هذا السؤال: لا يوجد أفضل لون دهانات ولا أفضل طريقة، لأن ذلك يعتمد عليك وعلى ذوقك الشخصي، اسأل نفسك ماذا تفضّل وما هو اللون الذي يعكس شخصيتك، وما نسبة دخول الإضاءة في الغرفة، وما حجمها، كل هذه العوامل تعطي تصوراً يقودك لاختيار اللون المناسب لمساحتك.

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