أمير الجوف يكرّم مواطنًا أبلغ عن تعديات على أراض ٍ حكومية

اعتبره دليلاً على وعي المواطنين بالأضرار المترتبة على هذه التعديات

كرّم أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبد العزيز، بمكتبه بالإمارة اليوم، المواطن سلطان بن مفرح السرحاني، نظير جهوده في الإبلاغ عن تعديات على أراض ٍحكومية من قِبل بعض المواطنين، حيث باشرت لجان التعديات هذا البلاغ، وثبت وجود تعدٍ على تلك الأراضي وجرى التعامل معها وفق الأنظمة المعمول بها في مثل تلك الحالات.

‏وأعرب أمير الجوف، خلال التكريم عن شكره للمواطن السرحاني، نظير حرصه على الممتلكات العامة والأراضي البيضاء ما يؤكد وعي المواطنين بالأضرار المترتبة على مثل هذه التعديات.