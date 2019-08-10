فيديو.. تمساح يفترس "أشرس كلب في العالم" أمام أعين صاحبته

هاجمه سريعًا واختفى به في إحدى البحيرات.. ومالكته لم تستطع إنقاذه

فقدت، سينثيا روبنسون، وهي إحدى سكان مدينة أوبرندال الأمريكية، أثناء تجوالها بالقرب من إحدى البحيرات، كلبها الأليف الذي يبلغ وزنه 40 كغم، من نوع بيتبول (وهو من أشرس وأقوى أنواع الكلاب في العالم)، بعدما قام تمساح ضخم بهجوم مفاجئ عليه.

وقالت "روبنسون" لوسائل الإعلام المحلية: "لقد أمسك التمساح بكلبي واختفى في البحيرة، ولم يكن لديه أدنى فرصة للنجاة، وأردت أن أساعده ولكن التمساح كان ضخمًا. لم أشاهد مثل هذا التمساح مطلقًا، وكل ما كنت أستطيع فعله هو الوقوف هناك ومشاهدة كيف يفترس التمساح حيواني الأليف. ولا أريد أن يحدث هذا الشيء مع أي شخص آخر".

وبحسب "سبوتنيك عربي"، يشار إلى أنه في 8 أغسطس، تمكّن رجال الإنقاذ المحليون من اصطياد التمساح الذي افترس الكلب؛ حيث استغرقت عملية إخراجه من البحيرة حوالى نصف ساعة، وتم وضعه في قفص خاص ليتم التخلص منه فيما بعد.