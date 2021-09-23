"الأرصاد" ينبّه من حالة رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة

تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتشمل 3 محافظات وتستمر حتى 9 مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تَضمّن رياحًا نشطة، وسحبًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل المدينة المنورة، ومحافظات: (العيص، والمهد، ووادي الفرع)، وتستمر حتى التاسعة مساءً.