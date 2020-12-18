رئيس الاتحاد يهدي " رومارينهو " القميص رقم 50.. تعرف على السبب

سلم رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي، اليوم الجمعة، أثناء الحصة التدريبية الجماعية، المحترف البرازيلي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، البرازيلي "رومارينهو " قميص الفريق الذي يحمل الرقم 50، بمناسبة إحراز اللاعب 50 هدفاً خلال مسيرته مع الفريق الاتحادي.

ويعيش الاتحاد هذه الأيام في أفضل حالاته، بعد أن تأهل أمس الخميس لدور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الوحدة، كما أن مركزه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بات مطمئناً ( الرابع - 13 نقطة ).