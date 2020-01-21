وزير النقل يرعى حفل تدشين مركبات الأجرة الجديدة.. غدًا

من الصالة رقم 5 بمطار الملك خالد الدولي بالرياض

يرعى وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح الجاسر، حفل تدشين مركبة الأجرة الجديدة؛ حيث يتخذ التدشين من الصالة رقم 5 منطلقًا له بمطار الملك خالد الدولي بالرياض يوم الأربعاء 22 يناير 2020م، بحضور رئيس هيئة الطيران المدني المهندس عبدالإله المنصوري، ورئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح.

وقال "الجاسر": إطلاق مثل هذه المشاريع التطويرية، يأتي مواكبة لما تحظى به المملكة من مكانة على المشهد الدولي، ومن بينها ترؤسها واستضافتها لاجتماعات مجموعة العشرين G20، وإطلاقها للتأشيرة السياحية التي شجعت آلاف السياح على القدوم إلى المملكة جوًّا للتعرف على إمكاناتها ومقوماتها السياحية الهائلة، وتأتي هذه القفزات النوعية بفضل ما تشهده وزارة النقل وكل الأجهزة الحكومية الشريكة من دعم لا محدود من القيادة الرشيدة.

وأضاف: كل قادم إلى المملكة عبر منافذها الجوية سيشهد قفزة جديدة في خدمات النقل، ومن بينها: توفير مركبة الأجرة الجديدة المعززة بأحدث التقنيات الكفيلة برفع الكفاءة وجودة الخدمات المقدمة؛ بما يعزز ثقة زوار المملكة وقاصديها من شتى أنحاء الأرض.

وأثنى، في حديثه، على نجاح الشراكة مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والعمل كفريق واحد في منظومة النقل بين هيئة الطيران المدني والهيئة العامة للنقل.

وقال "الرميح": تدشين مركبة الأجرة المطورة، لا يقتصر على تطوير الشكل الخارجي لسيارات الأجرة والخصائص الداخلية فيها؛ بل يتعداها إلى توفير مركبات خدمية عالية التطور بهوية واحدة تتخذ من درجة محددة من اللون الأخضر بصمة تميزها، كما تشتمل تجهيزاتها الداخلية الحديثة على مميزات عديدة؛ من بينها خاصية السداد الإلكتروني للأجرة للتيسير على العملاء، مع اتصالها بالخرائط الذكية، وإمكانية الطلب الفوري عبر التطبيقات، كما ترتبط المركبات بتقنيات التتبع الحديثة لرفع مستويات الأمان، وقدرة التنبيه عند الطوارئ، وعرض بيانات السائق كاملة، مع وجود كاميرا لتوثيق مستويات الكفاءة والجودة في الخدمة؛ حفظًا لحقوق المستفيدين، وتعزيزًا لمبدأ التنافسية.

وأضاف: التطوير جاء ليشمل الجدوى الاقتصادية المرتبطة بقيمة صناعة النقل في حياتنا اليومية؛ حيث صدر التنظيم المتعلق بالإعلان على وسائل النقل بالأجرة، ويتيح هذا فرصة كبيرة لتنويع مصادر الدخل مع تشريع فرص لا محدودة لإيصال رسالة المملكة إلى كل زائر.

وأردف: البداية -وإن كانت من المطارات- إلا أنها ستنتقل قريبًا لتشمل كافة خدمات الأجرة؛ بما يحقق تطلعات المجتمع السعودي، الذي أثرى القائمين على النقل برؤاه ومقترحاته.