بعد بلاغ بالواقعة.. "البيئة" تباشر حالة نفوق الأسماك ببحر الليث

الغامدي: تحديد أسباب نفوقها بعد إجراء التحاليل للعينات

كلفت وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، فريق عمل من المختصين بمركز أبحاث الثروة السمكية بمحافظة جدة ومكتب الوزارة بمحافظة الليث؛ للوقوف على شاطئ الليث.



جاء ذلك بعد تلقي مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث أمس بلاغاً من قيادة حرس الحدود بالمحافظة بنفوق أسماك على شاطئ البحر وبالقرب من أحد المنتجعات السياحية بمحافظة الليث حيث تم وقوف مكتب الوزارة بالمحافظة على الأسماك النافقة بالتعاون مع مركز أبحاث الثروة السمكية بجدة ومعاينة الأسماك النافقة وإعداد محضر بذلك وأخذ عينات من مواقع مختلفة لمعرفة أسباب نفوق ذلك.



من جانبه أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي، أنه سيتم تحديد أسباب نفوق الأسماك بعد إجراء التحاليل للعينات من المياه والأسماك، مؤكداً أنه سيتم الإعلان عنها حال الانتهاء منها.