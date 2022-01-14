وفاة سائق وإصابة مرافقه في حادث مروري ضمن رالي داكار 2022 جنوبي الطائف

تعرضَ أحد السائقين المُشاركين في "رالي داكار" 2022 ، لحادث مروري جنوبي الطائف وقع اليوم الجمعة ، تسبب في وفاته ، وإصابة مرافقه بإصابات متوسطة ، تم التعامل معه من قبل اسعاف الهلال الأحمر ، لحين أن تم إخلائه طبيًا عبر الطائرة ، ونقله إلى جدة.

ووفقًا للمعلومات التي تحصلت عليها "سبق" فإن الحادث عبارة عن ارتطام مركبة سباق مُشاركة في "رالي داكار السعودية" 2022 في مؤخرة تريلا مدنية ، كانت تقف بمحاذاة المسار الخاص بالسباق ، نتج عن ذلك وفاة السائق المتسابق من جنسية فرنسية ، وإصابة مرافقه من الجنسية البلجيكية بإصابات متوسطة ، تم التعامل معه بدايةً من قبل الهلال الأحمر ، لحين أن تم نقله بالإخلاء الطبي إلى جدة .

المتحدث الاعلامي بصحة الطائف ، سراج الحميدان أكد صحة ذلك وقال في تصريحٍ لـ "سبق" : "وصلت بعد صلاة الجمعة اليوم لقسم طوارئ مستشفى قيا العام ، حالة وفاة لأحد المتسابقين في سباق رالي داكار من الجنسية الفرنسية ، عن طريق الإسعاف إثر حادث انقلاب".

في حين صدر عن المُنظمين لرالي داكار بيانًا رسميًا حول الحادث ، جاء فيه : "وقع حادث لمركبة مساعدة وشاحنة محلية عند الكيلومتر 234 من مسار مرحلة وصل للمساعدة هذا الصباح، في الساعة 11:30، وذلك وفقًا لسلطات الشرطة المحلية".

وأكمل البيان : "المركبة تتبع فريق "بيه أتش سبور" ويسوقها الفِرنسي كوينتان لافالي، الذي وافته المنية في الحادث الأليم في شرخ الشباب، عمر كوينتان عشرون عامًا، أصيب مساعده البلجيكي ماكسيم فرير، ونُقل إلى مستشفى الحرس الوطني في جُدّة".

وأكد منظمين الرالي من خلال البيان بأن المُصاب كان بوعيه، ويخضع لتحليل كامل. وكان المتوفى كوينتان الميكانيكي الأول لسيارة رقم 726، بيجو "205 توربو 16" المُشاركة في رالي داكار الكلاسيكي.

واخُتتمَ البيان بـ : "عائلة رالي داكار تُقدِّم خالص التعازي والمواساة لعائلة كوينتان وأحبائه وفريق (بيه أتش سبور) ".