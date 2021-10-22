نصرة للعبدية والجوبة.. "التحالف" يكثف غاراته ويُسقط 1300 حوثي

عمليات لفك حصار الأهالي الجائر دمرت 16 آلية عسكرية للميليشيات

تواصل قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وقوات الجيش اليمني مسنودة بالقبائل، عملية فك الحصار عن العبدية والجوبة في جنوب محافظة مأرب، مع إغلاق جميع المنافذ المؤدية والقادمة إلى مركز المحافظة.

وقتل خلال الأيام الماضية 1370 حوثيًّا في عشرات الغارات التي نفذتها قوات التحالف نصرة لأهالي العبدية الذين يعانون من سوء التغذية وحرم 35 ألفًا منهم من الغذاء والدواء وذلك بسبب الحصار الجائر التي تفرضه ميليشيات الحوثي بحق المدنيين بالعبدية بمأرب.

وأشار التحالف إلى أن كافة العمليات العسكرية للتحالف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، بمقتل أكثر من 92 حوثياً في 31 عملية نفذت في جبهتي الجوبة والكسارة في مأرب.

وأوضح: "نفذنا 31 استهدافاً لآليات وعناصر الحوثي في الجوبة والكسارة خلال 24 ساعة"، مضيفاً أن "عمليات الاستهداف شملت تدمير (16) من الآليات العسكرية ومقتل أكثر من (92) عنصراً.