إعلان نتائج قبول برنامج بكالوريوس العلوم الأمنية رقم 64 بكلية الملك فهد

من حملة الثانوية العامة.. للعام الدراسي 1442هـ

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين على برنامج بكالوريوس العلوم الأمنية رقم (64) من حملة الثانوية العامة بكلية الملك فهد الأمنية للعام الدراسي 1442هـ.

وأوضحت أنه لمعرفة نتائج القبول ومواعيد تسليم الوثائق يمكن الرجوع للموقع الإلكتروني على منصة (أبشر - توظيف) بوزارة الداخلية.

كلية الملك فهد الأمنية

1

20 ديسمبر 2020 - 5 جمادى الأول 1442 04:47 PM

من حملة الثانوية العامة.. للعام الدراسي 1442هـ

إعلان نتائج قبول برنامج بكالوريوس العلوم الأمنية رقم 64 بكلية الملك فهد

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 1,560

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين على برنامج بكالوريوس العلوم الأمنية رقم (64) من حملة الثانوية العامة بكلية الملك فهد الأمنية للعام الدراسي 1442هـ.

وأوضحت أنه لمعرفة نتائج القبول ومواعيد تسليم الوثائق يمكن الرجوع للموقع الإلكتروني على منصة (أبشر - توظيف) بوزارة الداخلية.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

كلية الملك فهد الأمنية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020