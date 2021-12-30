مترجم سابق للأمريكان: القصة الأمريكية عن اعتقال صدام في حفرة كاذبة

طلب عدم الكشف عن هويته خوفًا على سلامته

قال مترجم عراقي تعاون مع الأمريكيين، طلَب عدم الكشف عن هويته خوفًا على سلامته: إن زعم واشنطن بأن الجيش الأمريكي قَبَض على رئيس العراق الأسبق صدام حسين في الحفرة، غير صحيح.

وبهذا الشكل، دحض المترجم الرواية الأمريكية المتداولة حول اعتقال صدام، ونوّه بأنها تُستخدم لأغراض دعائية.

وأضاف المترجم السابق في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية: "بعد اعتقال صدام، تم تلفيق هذه الرواية لكي تؤكد الإدارة الأمريكية أن التحالف الذي شكلته ضد العراق لم يتعرض للهزيمة، ولكي لا تتعرض هيبة الولايات المتحدة لأي ضرر".

بعد اعتقال صدام حسين في 13 ديسمبر 2003، زعم البنتاغون أنه تم العثور عليه في نفق عمودي على عمق حوالى 1.8 متر بالقرب من مزرعة؛ لكن المترجم يؤكد أن صدام كان في الواقع في غرفة ولم يدرك حينها ما يجري حوله. وقال: "ليعرف العالم كله، أن صدام كان في الغرفة، وأعتقد أنه كان يصلي لأنه كان يرتدي دشداشة.. الحديث عن اعتقاله في حفرة، كذب وتلفيق".

كذبة الحفرة

وشدد المترجم على أنه حاول بنفسه النزول والخروج من الحفرة التي كانت فعلًا قريبة من المكان، والتي تزعم القصة أن صدام كان فيها؛ لكن نزول المترجم وخروجه من الحفرة تم بصعوبة؛ لأنها كانت ضيقة للغاية، فما بالك بالرئيس صدام الذي كان ضعيفًا بالفعل في ذلك الوقت.

وقال: "كنت أرتدي سترة واقية من الرصاص، وخلعتها لكي أدخل الحفرة بصعوبة. نعم كانت هناك حفرة؛ لكن المعلومات التي تفيد بأن الرئيس اعتُقل في الحفرة، كاذبة. لقد كان في غرفة قريبة من الحفرة".

ووفقًا له، كانت "الغرفة عادية" بلا وسائل اتصال، وفيها فقط خزانة ملابس وسريران وراديو وجهاز تسجيل صوتي وجهاز تلفزيون صغير، وبعض الملابس والأحذية.