رتبة "معلم خبير" خارج "تسكين التعليم".. وهذه شروط الترقية

القائمة اشتملت على "مساعد معلم" و"معلم ممارس" و"معلم متقدم"

لم يرد ضمن إعلان وزارة التعليم أمس الأربعاء، المتمثل في الانتهاء من تسكين أكثر من 520 ألفًا من شاغلي الوظائف التعليمية على سلم الرواتب الجديد، التسكين على رتبة معلم خبير؛ إذ اشتملت القائمة على مساعد معلم، ومعلم، ومعلم ممارس، ومعلم متقدم.

وفي التفاصيل، أوضحت الوزارة أن عدد مَن تم نقلهم إلى معلم ومساعد معلم بلغ (61.020)، ومعلم ممارس 435.219، كما بلغ عدد المنقولين لمرتبة "معلم متقدم" (28.871) معلمًا ومعلمة.

وكانت وزارة التعليم قد أكدت أن من مميزات اللائحة الجديدة أنها ستمكِّن المعلم من الترقية دون الحاجة إلى رقم وظيفي شاغر.

يُشار إلى أنه من شروط الانتقال من رتبة لرتبة الحصول على الرخصة المهنية خلال أربع سنوات بحد أقصى من تاريخ نقله "ومدة الرخصة خمس سنوات"، فإن لم يحققها خلال تلك المدة سيتم وقف منحه العلاوة عند الدرجة التي وصل إليها أو عند وصوله الدرجة الأخيرة في الرتبة التي ينتقل إليها، أيهما أقرب.

ويتطلب النقل من رتبة لرتبة:

- مُضي 6 سنوات في الرتبة التي كان يشغلها إذا كان حاصلاً على شهادة جامعية "بكالوريوس".

- مُضي 5 سنوات في الرتبة التي كان يشغلها إذا كان حاصلاً على شهادة جامعية "الماجستير".

- مُضي 4 سنوات في الرتبة التي كان يشغلها إذا كان حاصلاً على شهادة جامعية "الدكتوراه".

وحملت أبرز التساؤلات حول لائحة الوظائف التعليمية عددًا من الأسئلة، منها: هل يمكن أن يحصل المعلم على رتبة (معلم خبير) بعد استيفاء الشروط كافة للحصول على الرتبة دون المرور برتبة (معلم متقدم)؟ وكانت الإجابة "لا". وأشارت المادة الأولى إلى جواز الترقية من الرتبة التي يشغلها إلى الرتبة التي تليها مباشرة.

وسؤال معلم تم تسكينه على رتبة (معلم ممارس)، ثم اختُبر في الرخصة، وحصل على متطلبات رتبة (معلم خبير)، هل يُنقل لرتبة (معلم خبير) مباشرة أم يلزمه المرور برتبة (معلم متقدم)؟ والإجابة: يلزمه المرور برتبة متقدم أولاً؛ إذ أشارت المادة الـ(10) إلى جواز الترقية من الرتبة التي يشغلها إلى الرتبة التي تليها مباشرة.