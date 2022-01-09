"العطية" يتمسك بصدارة السيارات.. والفرنسي "سيباستيان لويب" يخطف الثاني من "الراجحي"

في المرحلة السابعة من رالي داكار السعودية 2022

عادت عجلة المنافسات في رالي داكار السعودية 2022 اليوم الأحد للدوران من جديد في المرحلة السابعة، وذلك بعد توقُّفها يومًا واحدًا من أجل راحة المشاركين.

المرحلة السابعة من رالي داكار انطلقت من العاصمة الرياض باتجاه الدوادمي بمسافة إجمالية بلغت 700كم، منها 401كم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.

وفي هذه المرحلة تمكَّن الفرنسي سيباستيان لويب، سائق فريق "بي آر إكس"، من خطف صدارة الترتيب لفئة السيارات، متقدمًا على القطري ناصر العطية، سائق فريق "تويوتا"، الذي وصل ثانيًا، كما حل الإسباني كارلوس ساينز، سائق "أودي"، في المرتبة الثالثة، تلاه زميله في الفريق الفرنسي بيترهانسيل في المركز الرابع، فيما جاء السعودي يزيد الراجحي، سائق "أوفر درايف"، خامسًا في ترتيب هذه الجولة.

وبنهاية هذه المرحلة ظل القطري ناصر العطية محافظًا على المركز الأول في صدارة الترتيب العام، فيما تقدم الفرنسي سيباستيان لويب للمرتبة الثانية، وتراجع السعودي يزيد الراجحي إلى المركز الثالث.

وفي فئة الدراجات النارية سجَّل التشيلي خوسيه إيغانسيو كورنيو فلوريمو، دراج فريق "هوندا"، أسرع زمن في المرحلة السابعة، متفوقًا على الأرجنتيني كيفن بينافيدس، دراج فريق "رد بل كيه تي إم"، صاحب المركز الثاني. أما الإسباني خوان باريدا فقد حل في المركز الثالث، فيما ودَّع الأسترالي دانيال ساندرز، دراج فريق "غازغاز"، منافسات رالي داكار 2022؛ وذلك بعد تعرُّضه لحادث خلال طريقه لنقطة انطلاق المرحلة الخاصة السابعة اليوم الأحد؛ نُقل إثرها إلى المستشفى؛ إذ تعرض الدراج لإصابة في ساعده.

وفي فئة الدراجات رباعية العجلات "كوادز" تصدَّر البرازيلي مارسيلو ميديروس، دراج فريق "مارسيلو"، ترتيب المرحلة. أما الفرنسي أليكساندر جيرود، دراج فريق "ياماها"، فقد حل في المركز الثاني، فيما وصل الأمريكي بابلو كوبيتي، دراج "ديل أمو/ ياماها"، ثالثًا في هذه الجولة.

الجدير بالذكر أن الأرجنتيني مانويل أندوخار، بطل النسخة الماضية 2021، اضطر للانسحاب من المرحلة السابقة؛ ما يعني وجود بطل جديد لفئة الدراجات الرباعية.

ونجح الأمريكي سيث كونتيرو، سائق فريق "رد بل أوفرود"، في الحصول على صدارة هذه الجولة لفئة المركبات الصحراوية تي3، متفوقًا على زميلته الإسبانية كريستيان غوتييرز، التي حلت في المرتبة الثانية، أما الروسي بافل ليبيديف فقد جاء في المركز الثالث.

وفي فئة الشاحنات استطاع فريق "كاماز" السيطرة على الصدارة؛ إذ حصد الروسي أنطون شيبالوف المرتبة الأولى، تبعه زميله في الفريق إدوارد نقولاييف ثانيًا، فيما حل مارتن فان ين برينك، سائق فريق "إيفيكو"، في المركز الثالث.

وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة تي4 حقق السائق البولندي آرون دومزالا الزمن الأفضل في المرحلة السابعة للفئة، فيما جاء مواطنه ميشال غوتشال في المركز الثاني، أما الإسباني جيرارد فاريس فقد دوَّن اسمه في المرتبة الثالثة في الترتيب.

وتنطلق غدًا الاثنين المرحلة الثامنة من منافسات رالي داكار السعودية 2022، التي ستبدأ من الدوادمي حتى وادي الدواسر، لمسافة إجمالية تبلغ 830كم، منها 395كم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.