"مسام" ينتزع 1.353 لغماً في اليمن خلال الأسبوع الأول من سبتمبر

زرعتها المليشيا الحوثية في الأراضي والمدارس والبيوت

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير اليمن من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 2020م من انتزاع 1.353 لغماً منها 18 لغماً مضادة للأفراد، و277 لغماً مضادة للدبابات، و1.049 ذخيرة غير متفجرة.

وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 183.581 لغماً زرعتها المليشيا الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.