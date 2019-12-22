إغلاق احترازي لطريق "الهدا" بسبب هطول الأمطار على الطائف

خوفًا من انهيار الصخور.. وبعد الأمطار على الأحياء وطريقَيْ السيل والرياض

أغلقت قبل قليل وزارة النقل، ممثلة بإدارة سلامة الطرق بمحافظة الطائف، عقبة الهدا بسبب هطول الأمطار. ولا يزال الإغلاق مستمرًّا.

وجاء الإغلاق احترازيًّا بسبب الأمطار التي هطلت على المنطقة؛ وهو ما قد يتسبب في انهيار الصخور -لا قدر الله-.

وكانت الطائف قد شهدت بعد مغرب اليوم هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، شملت الأحياء السكنية، وطريقَيْ السيل والرياض.