"يحيى أبوطالب" يُرزق بـ"جنة" في رمضان

بفضل من الله، رُزق الشاب "يحيى بن حسن أبوطالب"، أحد منسوبي فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان، بابنة اتفق وحرمه على تسميتها "جنة".

جعلها الله من مواليد السعادة، وأقر بها أعين والديها، نسأل الله - سبحانه وتعالى- أن تكون من حفظة كتابه الكريم.

0

24 إبريل 2021 - 12 رمضان 1442 10:21 PM

"يحيى أبوطالب" يُرزق بـ"جنة" في رمضان

صحيفة سبق الإلكترونية

جازان

0 494

بفضل من الله، رُزق الشاب "يحيى بن حسن أبوطالب"، أحد منسوبي فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان، بابنة اتفق وحرمه على تسميتها "جنة".

جعلها الله من مواليد السعادة، وأقر بها أعين والديها، نسأل الله - سبحانه وتعالى- أن تكون من حفظة كتابه الكريم.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021