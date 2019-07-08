سياحة الطائف تطلق جائزة أفضل منشأة إسكان سياحي

خلال الموسم مع مطلع شهر أغسطس المقبل

كشفت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف، عن إطلاق جائزة أفضل منشأة إسكان سياحي، خلال موسم الطائف الذي ينطلق مع مطلع شهر أغسطس المقبل.

ويأتي هذا الإعلان مواكباً لورشة العمل التأهيلية لمستوى جودة الخدمات المقدمة من قطاع الإيواء السياحي في محافظة الطائف، وفي حضور عدد من الجهات الحكومية المعنية بقطاع الإسكان السياحي ومسؤولي الفنادق والوحدات السكنية في الطائف.

وتتضمن الشروط الخاصة بالترشح للحصول على جائزة أفضل منشأة إسكان سياحي خلال موسم الطائف "أن تكون الرخصة الصادرة من الهيئة سارية، وأن يتم التقيد بالاشتراطات ومعايير التصنيف وجودة الخدمة المقدمة، وعدم وجود شكاوى من النزلاء على المنشأة، وتطبيق هوية موسم الطائف، وتميز تقييم المنشأة من النزلاء".