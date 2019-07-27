





54

سيصلى عليهم في مدينة سبت العلايا بعد عصر اليوم

مصرع 4 شبان من قرية واحدة في حادث بـ"باشوت عسير"

لقي أربعة شباب سعوديين مصرعهم جراء حادث مروري صباح اليوم على طريق باشوت، شمال منطقة عسير.

وذكرت مصادر أن الحادث وقع من طرف واحد لسيارة من نوع "النترا هيونداي" بيضاء اللون، كان يستقلها خمسة شبان سعوديين، جميعهم أقارب ومن قرية آل لعلاء عليان.

وسيصلى على المتوفين بعد عصر اليوم بجامع الخلفاء الراشدين بمدينة سبت العلايا، قبل الدفن بمقبرة آل لعلاء عليان.